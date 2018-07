Oito sessões de cinema gratuitas neste fim de semana em SP

"Os Fantasmas se Divertem" será exibido pelo Cinesesc neste sábado, 7 Foto: Divulgação

Que tal relembrar aquele filme queridinho de Sessão da Tarde? Ou conhecer um clássico do Expressionismo Alemão? A programação gratuita de cinema em São Paulo traz opções para públicos variados neste sábado, 7, e domingo, 8.

Ao longo do mês, o Cinesesc exibe a mostra Tardes de Cinema, que exibe filmes clássicos dos anos 80, como Curtindo a Vida Adoidado e Os Fantasmas se Divertem. As sessões ocorrem às 15h, 17h e 19h, com entrada gratuita.

Já o Museu da Imagem e do Som realiza duas atividades especiais para os cinéfilos também neste fim de semana. No sábado, 7, o espaço sedia a Maratona Star Trek, que exibe os três últimos filmes da franquia de ficção científica, além de realizar sorteios de brindes e três painéis de discussão. Uma das mesas mais interessantes é a "O que esperar do próximo filme", que ocorre às 17h. Toda a programação é gratuita mediante a retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

No domingo, 8, às 16h, o MIS também realiza o #Cineciência, com a exibição do clássico alemão "M, O Vampiro de Dusseldorf", de 1931, retrata a mobilização de um grupo de criminosos para capturar um serial killer. Após a sessão, será realizado um bate-papo com a historiadora Laura Trachtenberg Hauser. Veja a programação abaixo:

Cinesesc

Endereço: Rua Augusta, 2.075 - Cerqueira César

Data: 07 e 08/01

MIS

Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Data: 07 e 08/01