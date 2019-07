É preciso manter pesticidas, produtos de limpeza, remédios e cosméticos longe do alcance dos pets. Foto: Pixabay

Quem tem animal de estimação pode não imaginar o perigo que representam alguns produtos dentro de casa. Seja por descuido dos tutores ou maldade de alguns humanos que se incomodam com a presença dos pets, o número de cães e gatos que vão às clínicas veterinárias com quadros graves de envenenamento é grande.

Na maioria dos casos, o motivo de envenenamento é a falta de conhecimento dos donos sobre o grau de toxidade de um produto do qual o animal se aproxima e acaba ingerindo. É preciso saber identificar o que causou o problema e agir de maneira rápida para que a vida do pet seja salva

Quem tem animais em casa deve tomar medidas preventivas para garantir sua saúde e o bem-estar deles. Além de vacinas, alimentação e ambiente limpo e aconchegante, é necessário que a pessoa esteja atenta aos riscos de envenenamento.

O que pode causar envenenamento em animais

Além dos pesticidas, como venenos para matar ratos e baratas, muitas coisas podem causar quadros graves de envenenamento em pets. “Produtos de limpeza, medicamentos, cosméticos e animais peçonhentos são agentes de extremo risco”, explica a veterinária Livia Romeiro da Vet Quality Centro Veterinário 24h.

Além disso, produtos que, a nosso ver, aparentam ser inofensivos podem trazer grandes problemas para os pets. Veja quais são eles:

Plantas

Quem tem jardim em casa deve ter atenção redobrada com animais. Eles adoram brincar, cavar e comer folhas e flores. No entanto, algumas espécies de plantas, como antúrio, azaléia, espada de são Jorge e bico de papagaio são extremamente tóxicas.

E a lista é maior ainda: mamona, lírio, babosa, violeta, begônia, coroa de cristo, hibisco, dama da noite, samambaia, hortênsia, arruda, tulipa, comigo ninguém pode, espirradeira e copo de leite devem ficar longe do seu animal de estimação.

Medicamentos

Muitos remédios humanos, como o diclofenaco sódico e potássico, não são próprios para consumo animal e podem causar reações caso ocorra a ingestão.

Produtos de limpeza

Álcool, água sanitária, removedor, querosene, desinfetante, detergente, sabão em pó, amaciante entre outros podem ser ingeridos pelo bicho e envenená-lo.

Alimentos

Chocolate, pimenta, alho, cebola, café, carambola, macadâmia, cascas e folhas de abacate, sementes de maçã e pera são alguns dos alimentos que podem envenenar cães e gatos.

Animais

Aranha, algumas espécies de formiga, vespa, abelha, escorpião e cobra são exemplos de animais nocivos para os pets.

Principais sintomas de envenenamento

Fique atento caso o animal apresente quadros de salivação excessiva e com espuma, vômito, diarreia, dificuldade para caminhar, desequilíbrio, tremores, dificuldade para respirar, convulsões, sangue na urina e diminuição da frequência cardíaca.

Além disso, observe se ele está sonolento, apático, desorientado ou com as pupilas dilatadas ou contraídas.

Vale lembrar que os sinais clínicos podem variar de acordo com o porte, raça, genética e outras características particulares de cada animal. Os sintomas também variam de acordo com o tipo de substância que foi ingerida.

Meu pet foi envenenado: o que fazer?

Se o animal apresentar alguns desses sintomas, leve-o imediatamente para um veterinário 24 horas, que conte com uma equipe qualificada e infraestrutura completa para dar assistência ao pet.

Não ofereça nada ao animal. Muitas pessoas acreditam que o leite ou água podem neutralizar a ação das toxinas ingeridas, mas isso pode piorar mais o quadro. O que realmente fará a diferença é a agilidade no atendimento especializado.

Informe ao médico veterinário sobre o produto ingerido ou animal que o atacou. Se você presenciou a ingestão do agente tóxico, leve a embalagem e mostre ao especialista.

Caso não tenha conhecimento a respeito do que possa ter sido a causa da intoxicação animal, faça sempre os seguintes questionamentos: Há plantas que o pet pode ter ingerido? Onde estão guardados os produtos de limpeza? Por onde meu pet circulou? Além disso, procure vestígios pela casa.

Na unidade de emergência, seu pet receberá todos os cuidados necessários. Dependendo do caso, pode ser necessária a realização de lavagem estomacal com uso de carvão ativado ou fluidoterapia (aplicação de soro).

O animal será monitorado constantemente para que os profissionais tenham ciência a respeito da frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Exames laboratoriais e de imagem também poderão ser solicitados.

Como evitar situações de risco para animais de estimação

- Guarde produtos em lugar apropriado.

- Mantenha químicos e medicamentos guardados em local onde o pet não tenha acesso.

- Estude sobre as plantas do seu jardim.

- Caso tenha plantas em casa, pesquise se a espécie é nociva e pode causar envenenamento em animais.

- Evite o contato do pet com venenos.

- Quando a casa for dedetizada, retire o animal por algumas horas ou até que o efeito tóxico do agente químico passe.

- Cuidado com o que o animal ingere.

- Evite oferecer ao cão ou gato alimentos que não fazem parte de sua dieta. A ração para o cachorro é sempre a melhor opção. Além disso, jamais o medique por conta própria.

- Mantenha o ambiente limpo.

- Não deixe restos de comida, lixeira e outros dejetos ao alcance de cães e gatos.

Envenenamento proposital

Nem sempre é possível manter o animal de estimação totalmente protegido, principalmente se o envenenamento for causado por ação criminosa. No entanto, é possível deixá-lo longe dos portões e de lugares onde as pessoas possam jogar venenos.

Caso suspeite de que um cão ou gato tenha sido envenenado propositalmente, existem leis que foram criadas para punir esse tipo de comportamento. Maus-tratos que envolvem animais devem ser denunciados para a polícia.

Conhecer o comportamento do animal e proporcionar um ambiente onde ele possa brincar, se alimentar e descansar com segurança evita, não somente que ele seja envenenado, mas que desenvolva outros tipos de enfermidades causadas por agentes externos.