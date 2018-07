O que é o Dia Ação de Graças e como ele funciona no Brasil

Ação de Graças é celebrada na quarta quinta-feira do mês de novembro Foto: PublicDomainPictures / Pixabay

O Dia de Ação de Graças não é feriado no Brasil, mas sua existência é conhecida por nós por alguns motivos: por ser o dia que antecede a Black Friday e por ser bastante citada nas redes sociais. A data é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e os brasileiros estão acostumados a ver o 'Thanksgiving' representado em filmes e séries, principalmente pelos pratos típicos da ocasião, que incluem pão, purê de batata, cookies e, claro, peru.

A data tem origem no século 17. De acordo com documentos históricos, em 1.621, a fim de comemorar uma boa colheita de milho após um inverno rigoroso, na cidade de Plymouth, hoje Massachusetts, Estados Unidos (que na época era uma colônia da Inglaterra), o governador da vila organizou uma festa para dar graças (ou 'Thanksgiving', em inglês) a Deus pela safra farta.

Na ocasião, peregrinos ingleses que haviam escapado do país de origem por causa de perseguições religiosas e fundado Plymouth dividiram os alimentos, assados e cozidos, feitos à base do milho colhido com índios. A data se tornou feriado no Estados Unidos em 1.863 por decreto do então presidente Abraham Lincoln.

No Brasil, o Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído em 1949 pela Lei nº 781, no governo Eurico Gaspar Dutra. Em 1965, um decreto regulamentou as comemorações da Ação de Graças no Brasil, e, no ano seguinte, decidiu-se que ela fosse celebrada no mesmo dia que nos Estados Unidos (na quarta quinta-feira de novembro) e que o Ministério da Justiça fosse encarregado de organizar os festejos da data. No País, famílias de origem americana e de religiões protestantes costumam celebrar a ocasião.

Confira abaixo o que algumas personalidades postaram nas redes sobre essa data especial:

