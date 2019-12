O que é 'Berenice Day'? Entenda o meme que envolve Leila Lopes

Vídeo de Leila Lopes relatando acidente de carro viralizou e consagrou o dia 19 de dezembro como o Berenice Day Foto: YouTube / @filipebalbi

O dia 19 de dezembro possui um significado especial no Twitter: nele é 'comemorado' o Berenice Day, ou, em português, "Dia da Berenice".

Na data, que completa 20 anos em 2019, é comum encontrar diversos tuítes com frases como “girando, girando, girando…” ou “Berenice, segura, nós vamos bater”. Mas qual a origem desse meme?

Tudo começou com uma entrevista em que a atriz Leila Lopes relata um acidente de carro que sofreu em 1999, junto com a empresária, Berenice Lamônica. A entrevista, realizada em 2007, acabou virando piada na internet por conta das falas de Leila.

O que é o BereniceDay

“Uma tarde de domingo, linda, maravilhosa, um sol belo, azul, 17 horas. Eu, ao contrário do que os homens pensam, dirijo muito bem. Era verão, dia 19 de dezembro de 1999. Exatamente no dia que minha mãe, se estivesse viva, estaria de aniversário. Estávamos indo eu e minha amiga querida Berenice Lamônica, quando todo mundo começou a girar e girar e girar e eu disse: 'Berenice, segura, nós vamos bater'. Nada mais me lembro".

Foi assim que Leila Lopes descreveu o seu acidente de carro, em 19 de dezembro de 1999, mesmo com alguns erros na fala: o verão, por exemplo, só começa oficialmente no dia 22 de dezembro.

O dia do acidente relatado pela atriz foi escolhido como data para o Berenice Day, como forma de lembrar da entrevista.

O #BereniceDay acabou, mas essa imagem reflete exatamente como me sinto agora: pic.twitter.com/Sca6XcY6wX — POCdrama (@nol_bruno) December 20, 2018

Gente agora que me toquei que ontem foi o #BereniceDay “Berenice se segura, nós vamos bater... nada mais me lembro” saudades #LeilaLopes. Esse vídeo é um clássico que nunca vai morrer. pic.twitter.com/eTKMZYtP1W — Juliano Vilaça (@JVilaka) December 20, 2018

Foi exatamente a frase “Berenice, segura, nós vamos bater” que mais fez sucesso na internet, além de outra fala em que Leila descreveu a situação como “a sensação de rodar e rodar e rodar e rodar”.

As primeiras menções ao Berenice Day que podem ser encontradas no Twitter surgiram em 2009, dois anos após a entrevista, mas um dos tuítes indica que a data já marcava presença no extinto Orkut em anos anteriores.

"E NADA MAIS ME LEMBRO *BereniceDay" (vi no orkut de alguém e lembrei do povo da minha sala da engenharia \o/) — Caio Herrero (@caioherrero) December 5, 2009

Apesar do humor associado à entrevista, Leila destacava que sete vértebras foram “severamente machucadas”, fazendo com que passasse meses em recuperação, inclusive se afastando de uma novela.

Quem é Leila Lopes

Leila Lopes nasceu em 1959, no Rio Grande do Sul. A atriz ficou mais conhecida pela participação em novelas durante a década de 1990. Seu primeiro papel foi como Lúcia, em Pantanal (1990), exibida pela extinta TV Manchete.

Já na Rede Globo a atriz participou de novelas como Despedida de Solteiro (1992), Renascer (1993), Tropicalente (1994) e O Rei do Gado (1996). Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi vivendo a personagem Creuza na novela Marcas de Paixão (2000), exibida pela Record TV.

Em 1997, Leila Lopes chamou atenção ao realizar um ensaio fotográfico para a revista Playboy.

A atriz acabou se afastando da televisão, mas, em 2007, voltaria a ficar conhecida de um novo público na internet graças ao vídeo da entrevista em que falava sobre seu acidente, em 1999. Em 2008 e 2009, Leila Lopes chegou a participar de alguns filmes pornográficos.

Ainda em 2009, no dia 3 de dezembro, a atriz foi encontrada morta em sua casa, e foi constatado que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória seguida de morte. A presença de embalagens de remédios antidepressivos vazias no local, além de uma carta escrita por Leila para a família, indicaram que a atriz teria cometido suicídio.

Leila Lopes acabaria sendo lembrada por conta de outro meme, em 2011. A apresentadora Claudete Troiano, durante o seu programa, mandou um beijo para a atriz, sem saber que ela estava morta. “Um beijo para a Leila Lopes. Por onde anda Leila Lopes?”. O vídeo com o engano da apresentadora também fez sucesso na internet.

Quem é a Berenice do 'Berenice Day'?

Apesar de Leila Lopes ser a grande protagonista por trás do Berenice Day, quem dá o nome para a data é a amiga da atriz, Berenice Lamônica.

Berenice Lamônica foi empresária de Leila Lopes e estava acompanhando a atriz quando o acidente ocorreu. Ela morreu em julho de 2018, com 68 anos, quando ainda fazia a assessoria de alguns artistas, como Luigi Baricelli.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais