O poder dos filmes para mudar nossos corações

Quando era ainda um menino e vivia na Geórgia, minha mãe sempre dizia, 'beba um pouco de água agora' e 'use o banheiro antes de sairmos', quando íamos ao centro da cidade, porque assim não precisaríamos beber na fonte de água para pessoas de cor, ou usar o banheiro separado.

Recentemente, quando assisti a Hiden Figures (Estrelas além do tempo), um filme notável narrando a história de três mulheres afro-americanas na NASA e ambientado nos anos 60, momentos intensos durante o filme me levaram de volta àquela época.

No filme, a personagem interpretada por Octavia Spencer, diz a seus filhos, quando estão sentados na parte de trás do ônibus, que ela é uma cidadã que paga seus impostos e tem direito a retirar um livro da biblioteca. Posso ouvir a voz da minha mãe na personagem. Quando nos sentávamos na parte traseira do bonde ela sempre dizia a meus irmãos e irmãs: "só porque vocês estão sentados na parte de trás não significa que essas pessoas brancas são melhores do que vocês".

Mas era fácil ter essa impressão. Na banda da minha escola eu tocava uma tuba em péssimas condições que fora dada por uma das escolas para brancos. Em 1952 o livro de geometria plana que me foi dado pela escola estava em frangalhos e tinha sido usado pela primeira vez por alunos brancos em 1935, ano em que nasci. O dinheiro desembolsado para a educação, por estudante, nas escolas de Atlanta, era quatro vezes maior para os alunos brancos do que para nós.

A divisão é sempre um produto da suposição - supor que nossa história é a única história, que nossas vidas são mais difíceis do que as dos outros, ou que as pessoas que não gostam de você não têm o direito de viver e trabalhar para realizar o sonho americano.

Mas por mais dividida que a vida neste país possa se tornar, o cinema é sempre um lugar onde podemos redescobrir o que nos une. E esta é uma verdade que ainda prevalece hoje. E o que ajuda é o fato de o público agora estar mais diversificado do que nunca, não apenas em termos do que parece, mas na maneira como vive sua vida.

Quando levei meus netos para assistirem Hidden Figures o fato de as pessoas negras terem de usar banheiros separados e viajar na parte de trás de um ônibus era algo inimaginável para eles. E eu me senti aliviado por eles não sofrerem hoje aquele tipo de discriminação. Na verdade, alguns durante sua vida conviveram com um presidente negro. Mas isto me lembrou que quando entramos em um cinema, cada um carrega suas próprias experiências.

Durante todos estes anos da minha vida batalhando pelos direitos civis, tenho observado como os filmes podem ser uma das armas mais eficazes em nosso arsenal. Jovem eu me maravilhei com Sidney Poitier desafiando o preconceito no filme No Calor da Noite. Quando vemos a injustiça sob uma outra perspectiva na tela, nos tornamos mais conscientes das injustiças na vida real.

Hidden Figures mostra a complexidade do preconceito a partir de muitos ângulos. Vemos na claridade absoluta que as lutas pelos direitos civis e os direitos das mulheres nunca foram separadas. As duas questões se entrelaçavam e eram inseparáveis e é exatamente assim que devem ser vistas dentro e fora do cinema.

Avançar no campo dos direitos civis depende da disposição de cada um de nós de penetrar no nosso passado. Mesmo as pequenas ações - como incentivar alguém a não desistir, ou dizer que sua história é tão importante quanto a de qualquer outra pessoa, pode ter um grande impacto.

E isto é uma verdade seja para atingirmos o espaço sideral ou simplesmente um nível maior de civilidade.

Invictus (2009) Estrelado por Morgan Freeman, como Nelson Mandela, e Matt Damon, como François Pienaar, o longa retrata a história da Copa do Mundo de Rugby, em 1995. O filme mostra a realidade de um país dividido pelo racismo e como o esporte ajuda a quebrar as barreiras o preconceito.

Foto: Reprodução de cena do filme Invictus (2009)

Estrelas Além do Tempo (2016) Indicado como melhor filme do Oscar 2017, a temática do longa é o racismo que três matemáticas negras enfrentam dentro da NASA nos anos 1960, durante a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. A segregação racial é um problema mesmo na ciência.

Foto: Reprodução de cena do filme 'Estrelas Além do Tempo' (2016)

Que horas ela volta? (2015) Como muitas pessoas, Val saiu do nordeste, onde nasceu, para tentar a vida em São Paulo. Ela dedica todo seu tempo para cuidar de uma família e é muito apegada ao caçula. No entanto, não tem contato com sua própria filha, Jéssica. O longa nacional mostra as dificuldades enfrentadas por empregadas domésticas que deixam sua vida pessoal para ter uma fonte de renda.

Foto: Reprodução de cena do filme 'Que horas ela volta?' (2015)

A Vida é Bela (1997) O filme retrata a realidade de Guido, um judeu italiano que passa pelo Holocausto. Para evitar que seu filho descubra o que realmente está acontecendo, ele finge que os dois estão jogando um jogo. Com humor, A Vida é Bela (1997) mostra a maquina de morte do regime nazista.

Foto: Reprodução de cena do filme 'A Vida é Bela' (1997)

Preciosa (2009) Estuprada pelo pai e grávida do segundo filho dele - tudo com consentimento de sua mãe - , Preciosa é expulsa da escola em que estuda e vai para outra, em que os alunos recebem tratamento especial e ela é ajudada por sua professora e pela assistente social. A realidade da personagem, mais comum do que se imagina, é tocante e aproxima do espectador de um mundo cruel e real.

Foto: Reprodução de cena do filme 'Preciosa' (2009)

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) Chiron cresce em uma comunidade marginalizada em Miami. Por ser quieto e introspectivo, ele sofre bullying de colegas, que o rotulam como gay. O filme retrata a dificuldade do garoto de viver em um ambiente conturbado em meio a influencia das drogas e do tráfico.

Foto: Cartaz do filme Moonlight: 'Sob a Luz do Luar' (2016)

Histórias Cruzadas (2011) O filme trata sobre a segregação dos negros nos Estados Unidos, especialmente sobre a dura realidade das empregadas domésticas. Anos depois do fim da política de exclusão dos negros, Histórias Cruzadas (2011) faz com que o público relembre as marcas deixadas pelo preconceito.

Foto: Reprodução de cena do filme 'Histórias Cruzadas' (2011)

Orgulho e Preconceito (2005) Baseado no livro de Jane Austen, Orgulho e Preconceito (2005) mostra a história de uma família em que a mãe só se preocupa com a riqueza das filhas no futuro, enquanto elas acreditam que a felicidade é o mais importante. Na época, muitas vezes o dinheiro de uma família se sobrepunha ao caráter e a moralidade.

Foto: Reprodução de cena do filme 'Orgulho e Preconceito' (2005)

Cidade de Deus (2002) A história do crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro fala também sobre a realidade vivida pelas pessoas marginalizadas no País.

Foto: Cartaz do filme 'Cidade de Deus' (2002)

As Sufragistas (2015) O longa mostra a introdução de uma mulher não politizada ao movimento das sufragistas, que reivindicam seu direito ao voto. Mesmo sendo sobre um movimento do início do século 20, o filme ainda é muito atual: a luta das mulheres pelos seus direitos continua.

Foto: Reprodução de cena do filme 'As Sufragistas' (2015)

A Culpa é das Estrelas (2014) O longa é sobre dois jovens que conheceram o câncer de perto e enfrentam dificuldades para ter uma 'vida normal' por causa da doença. A luta deles contra o câncer mostra a importância de aproveitar cada dia.

Foto: Reprodução de cena do filme 'A Culpa é das Estrelas' (2014)

Tradução de Terezinha Martino

* Vernon E. Jordan Jr. é diretor gerente da Lazard Freres & Co.