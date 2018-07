O pato Daniel fez seu primeiro voo e encantou os passageiros

Daniel, o pato. Foto: Reprodução/Twitter

Imagine que você está sentado num avião, tranquilo, quando olha para o corredor e se depara com um passageiro inusitado. Não, não estamos falando de uma personalidade um uma duquesa, o passageiro em questão é um pato, e foi isso o que aconteceu com Mark Essig.

Leia também: Francês dá volta ao mundo de barco ao lado de sua galinha

O americano estava voando de Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), para Asheville, quando viu um pato andando, usando sapatos vermelhos e uma fralda do Capitão América.

Ele então se aproximou do animal e sua dona o apresentou: o pato é Daniel Turducken Stinkerbutt, ou apenas Daniel para os íntimos. Ele tem quatro anos e meio e é um animal que serve como terapia emocional para ela.

"Eu ouvi algumas pessoas reclamando com frases como 'agora eu já vi de tudo'. Mas a maioria das pessoas estava encantada em ter um pato no avião, e é assim que elas deveriam estar mesmo", contou Mark ao The Washington Post.

Here is a 3-second video of Daniel the emotional support duck. His human says, 'and wagging? That's happy.' pic.twitter.com/WElW9d827o — Mark Essig (@mark_essig) 17 de outubro de 2016

O homem então tirou várias fotos do pato e publicou em seu Twitter. "Eu esperava que alguns amigos meus vissem a foto", explicou, mas Essig não esperava que as imagens viralizassem como aconteceu. Acontece que um pato usando sapatos e fralda num avião é mais do que a internet consegue lidar.

"Esse pato gentil é a tristeza de deixar o voo #SFA16", disse numa das fotos. As imagens e um vídeo que Mark postou foram retuitadas centenas de vezes. No fim, parece que viajar com o pato ao lado deu tanta ajuda emocional a Mark quanto deu a dona de Daniel, afinal, tem como não se animar com um colega de voo desses?

My seatmate, CLT➡️AVL, is this handsome duck named Daniel. His gentle quacking eases the sadness of leaving #SFA16. pic.twitter.com/iDKWCceAFi — Mark Essig (@mark_essig) 16 de outubro de 2016

Daniel, the duck on my flight, likes to look at the clouds. pic.twitter.com/YiOjCvZ0NO — Mark Essig (@mark_essig) 16 de outubro de 2016