'O papa está nervoso?': internautas comentam reação de Francisco

Papa Francisco deu um tapa na mão de uma mulher que o agarrou com força na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foto: Mídia / Folheto do Vaticano via Reuters

A reação que o papa Francisco teve na noite desta terça-feira, 31, ao repreender com tapas na mão uma mulher que o puxou pelo braço virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira, 1º. Nos trending topics, o termo 'papa' chegou a ficar em segundo lugar nesta tarde.

Na rede social, as pessoas comentaram a atitude do pontífice, que se desculpou por ter perdido a paciência com a devota.

"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o chefe da Igreja Católica, nesta quarta-feira, falando da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.

Assista abaixo ao momento em que papa Francisco repreende mulher:

Sobre a reação do pontífice, houve quem o criticou negativamente e quem o defendeu. Memes também foram criados e até o jornalista Marcio Gomes, da Globo, fez graça com a situação. "Se até o papa perde a paciência... segura 2020! Feliz Ano Novo!", comentou ele no Twitter.

Algumas pessoas consideraram a atitude do papa exagerada:

Papa violento, exatamente o oposto de Jesus, que ele se diz representante! https://t.co/y3i0LtehoS — JoãoBANatal17 (@JoaoBANatal) January 1, 2020

Até tu, Papa?!? O catolicismo e suas verdades. pic.twitter.com/ONyjuQx3TP — Nilton (@niltontac) January 1, 2020

Veja abaixo alguns comentários dos internautas sobre os tapas que o papa Francisco deu na mão de uma mulher:

A mulher achando que papa é bagunça — o cara do rabisco (@peixeaquatico) January 1, 2020

Se até o Papa perde a paciência... segura 2020!!! Feliz Ano Novo!!! ❤️ — Marcio Gomes (@MarcioGreporter) January 1, 2020

se até o papa perde a paciência quem sou eu p não perder — day ☽ (@stmoond) January 1, 2020

O Papa tá nervoso? pic.twitter.com/qWOnDZuGZ1 — O MAU (@LeeVingador) January 1, 2020

Conseguiram fazer o Papa Francisco perder a paciência celestial dele. pic.twitter.com/dr8zIGhsiR — Messias Cunha (@MessiasCunha4) January 1, 2020

Se nem o papa tem paciência com gente folgada, imagina eu. — chaotic good (@_euoceano) January 1, 2020

o papa tá certo pic.twitter.com/Y6b2vO3ZO4 — laura caixão (@giorgiaacs) January 1, 2020

Em 2020 siga o exemplo de amor, tolerância e compreensão do Papa: Mande tomar no c* quem te encher o saco pic.twitter.com/ugGwoj8Ap8 — Renzo Mora (@RenzoMora) January 1, 2020

vcs tbm não aguentam 5 minutinhos de porrada com o papa — edite (@7h13min) January 1, 2020

Sobre o tapa do papa: a pessoa é pública, o corpo dela não é público. A gente tem mania de chegar pegando gente famosa, sem respeito nenhum pelo corpo alheio. Uma hora acabamos apanhando, sendo empurrados, essas coisas. O corpo de ninguém é público. Vamos repetir até entender. — Li Henriques (@Li_Henriques) January 1, 2020