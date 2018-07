O Orkut voltou? Entenda as teorias

Rede social parece ter voltado depois de ser extinta em 2014. Foto: Reprodução da extinta página orkut.com.br

Na madrugada desta quarta-feira, 12, usuários do Twitter começaram a questionar se o Orkut (sim, o saudoso Orkut) teria voltado. A hashtag #Orkut, inclusive, chegou aos Trending Topics.

É fato que existe uma página semelhante à rede social extinta em 2014, mas com o domínio Orkut.li, como mostramos abaixo. Alguns detalhes, porém, deixaram os internautas em dúvida se ela seria real ou uma forma de enganar e roubar dados das pessoas.

'Novo' Orkut. Foto: Reprodução da página orkut.li

O que, talvez, daria credibilidade à página é o uso do HTTPS e o ícone do cadeado verde, que representa uma camada de segurança extra ao site. Porém, qualquer pessoa poderia criar um certificado de segurança.

Além disso, em uma consulta ao Whois, constatamos que o domínio Orkut.li é antigo, foi registrado em 2006, antes mesmo de a rede social ser extinta, por um pessoa identificada como Murillo Fraga, de São Paulo.

O domínio foi registrado em 2006, antes de o Orkut ser extinto. Foto: Reprodução da página Whois

Um usuário do Twitter também fez um alerta para que as pessoas não criem uma conta no 'novo' Orkut, pois seria uma forma de roubar dados.

NÃO CRIEM CONTA NESSE ORKUT pic.twitter.com/Pjug9BfMDk — raphael (@britneyfavs) 12 de julho de 2017

Outra pessoa desconfiou da rede por um erro ortográfico.

Eu ia criar uma conta no Orkut, mas desisti, porque olha... pic.twitter.com/UGhlyzuY9Z — Vanderson Dantas (@vandersondants) 12 de julho de 2017

Enquantro não há mais informações sobre a veracidade ou não do site, é melhor não arriscar, ficar no saudosismo mesmo e conferir as reações dos internautas que selecionamos abaixo:

se orkut voltar a única coisa que quero encontrar lá é minha colheita feliz e meu café mania da forma que deixei — vinitta (@ViniCorsi) 12 de julho de 2017

Tem gente dizendo q é golpe agr eu n sei em quem acreditar Orkut voltou ou n? pic.twitter.com/d3iu4IXNmD — Eve (@Misharanha) 12 de julho de 2017

Boatos que o Orkut voltou? PISA MENOS EU TE IMPLORO! pic.twitter.com/BfSQQAgZri — Tiko (@tinhaquesertiko) 12 de julho de 2017

morto que o orkut voltou já quero fazer uma gameplay do melhor jogo já inventado pic.twitter.com/OvW3CELHst — Batata (@BatataReal) 12 de julho de 2017

Orkut voltou Orkut não voltou É vírus Não é vírus pic.twitter.com/l7Z4umc8Mo — Ramon Lacerda (@NonLacerda) 12 de julho de 2017

