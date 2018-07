O mistério do fantasma do 'IML de Cuiabá' foi desvendado

'Fantástico' foi até escola em Araucária (PR) para investigar o caso do 'fantasma do IML'. Foto: Pixabay

No último domingo, 19, o Detetive Virtual, quadro do Fantástico que investiga a veracidade de vídeos virais da internet, resolveu desvendar o mistério do 'Fantasma do IML de Cuiabá' - que, na verdade, não era nem no IML e nem em Cuiabá, e sim em Araucária (PR).

O quadro foi até ao Centro de Atendimento Integral a Criança e Adolescente (CAIC), onde foi gravado o vídeo, e encontrou um resto de fio de náilon amarrado num furo na porta do extintor de incêndio.

Cronos, o especialista em fatos sobrenaturais do Fantástico, então amarrou um novo fio de náilon no buraco e conseguiu fazer a porta bater da mesma forma que ela bate no vídeo, concluindo, então, que tudo não passou de uma brincadeira feita por alguém. Quanto à luz que piscava, ele reproduziu o mesmo efeito facilmente apenas apertando várias vezes o interruptor.

Esse vídeo leve foi gravado no IML de Cuiabá. pic.twitter.com/gt2qfcaMI6 — AHS Brasil (@AHSBrasil) 14 de março de 2017

A única coisa que o Fantástico não conseguiu descobrir foi a identidade do autor da brincadeira. Ao programa, o diretor da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária, Lineu Gremski, disse que o fato ainda está sendo investigado.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Araucária disse ao E+ que a sindicância para investigação já descobriu quem filmou, mas os dados são sigilosos. A sindicância continuará aberta, e vai durar por volta de 30 dias.

O vídeo do Fantástico pode ser assistido neste link.