O príncipe do Butão vai fazer você morrer de amores

Príncipe do Butão é estrela do calendário da família real de fevereiro. Foto: Divulgação/Yellow Bhutan

Cada vez que são divulgadas novas imagens do príncipe George e da princesa Charlotte, filhos de Kate Middleton e do príncipe William, a internet se derrete toda de tanta fofura. Mas há outros bebês reais por aí tão fofos quanto.

Um exemplo é o Dragon Prince Jigme Namgyel Wangchuck, de Butão, país do sul da Ásia. Recentemente, sua mãe, a rainha Jetsun Pema, publicou algumas fotos do bebê comemorando um feriado nacional do país em seu Facebook oficial - e as expressões de felicidade de Jigme são contagiosas.

Confira essas e outras fotos abaixo - e se apaixone pelo príncipe: