Nutella em promoção cria caos em rede de supermercados na França

Promoção de Nutella na França causa caos em rede de supermercados pelo país europeu Foto: Eric Gaillard/Reuters

Caos e desordem foram registrados na França na última quinta-feira, 25, após a rede de supermercados francesa Intermarché começar uma promoção em que mais de um milhão de potes de 950 gramas de Nutella, a famosa pasta de chocolate com avelãs, tiveram seu preço reduzido de 4,70 euros (cerca de R$ 18) para 1,41 euros (cerca de R$ 5,50).

Logo que a promoção começou, vídeos de longas filas e correria para comprar o doce começaram a aparecer nas redes sociais. Segundo o jornal Le Parisien, a polícia teve que ser chamada em uma unidade na cidade de Ostricourt, no norte da França, para apartar uma briga entre pessoas que queriam comprar Nutella.

A promoção vai durar até o sábado, mas a maioria do estoque já foi vendida. A Ferrero, empresa que fabrica a Nutella, lamentou as cenas lamentáveis que se espalharam pela França. “Nós queremos esclarecer que a decisão para fazer essa promoção foi exclusiva da Intermarché”, disseram em comunicado obtido pela agência Associated Press. “Nós lamentamos pelas consequências que essa operação causou, causando confusão e decepção para nossos consumidores”, continuaram.

Veja abaixo alguns vídeos da corrida pela Nuttela que aconteceu nos supermercados franceses.

//Com informações da Associated Press