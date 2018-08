Em post no seu blog, o autor George R. R. Martin anunciou que o novo livro da saga 'As Crônicas de Gelo e Fogo' não será lançado em 2018 Foto: Reuters/Stringer

Os fãs de Game of Thrones vão ter que esperar pelo menos mais um ano para ler o novo livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à popular série da HBO. O autor George R. R. Martin anunciou em seu blog na quarta-feira, 25, que The Winds of Winter, o sexto de sete livros planejados, não será lançado em 2018.

“Não, o inverno não está chegando...pelo menos em 2018. Vocês vão ter que esperar um pouco mais para ler The Winds of Winter”, escreveu Martin em seu blog, anunciando um outro livro para esse ano, Fire & Blood, que será lançado nos Estados Unidos no próximo dia 20 de novembro e vai servir como uma enciclopédia da história de Westeros, a terra onde se passam os eventos do mundo criado pelo autor.

Com a última temporada de Game of Thrones prevista para estrear no início de 2019, o anúncio feito por Martin praticamente garante que a série vai terminar antes dos livros que a inspiraram. O autor é conhecido pela demora na publicação das suas obras: A Dança dos Dragões, o quinto livro da saga, lançado em 2011, veio seis anos depois da publicação de O Festim dos Corvos, em 2005.