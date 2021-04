Novo curta da Pixar, ‘22 Contra a Terra’ resgata estrela do premiado ‘Soul’

'22 Contra a Terra', novo curta da Pixar Foto: Disney/Pixar

O novo curta-metragem da Pixar resgata a história da alma 22, estrela do premiado filme Soul, de 2020. Com estreia nesta sexta-feira, 30, no Disney+, a animação 22 Contra a Terra é ambientada antes da cética alma conhecer Joe Gardner.

“Enquanto fazíamos Soul, conversamos sobre o porquê de a nova alma não querer viver na Terra, mas, no fim das contas, não fazia parte daquele filme”, conta o diretor Kevin Nolting. “22 contra a Terra foi a nossa chance de explorar algumas das perguntas não respondidas que tínhamos sobre por que 22 era tão cínica. Como eu mesmo sou uma pessoa bastante cínica, parecia ser o material perfeito”.

Novamente na voz de Tina Fey, 22 desafia as regras do Pré-Vida e se recusa a ir para a Terra, recrutando uma gangue de novas almas para fazer uma rebelião. Porém, a trama leva a uma surpreendente revelação sobre o significado da vida.

“Acho que as novas almas tornam o curta tão divertido; o contraste da inocência pura e a alegria com as expectativas cínicas da 22”, revela Nolting. “As outras novas almas são o que a 22 era antes de tomar um rumo diferente: puramente inocentes, telas em branco a serem guiadas pelos conselheiros em sua jornada quase sem intercorrências até o portal para a Terra. 22 vê uma abertura nisso e tenta, ela mesma, guiá-las em sua maneira de pensar.”

Assista ao trailer de 22 contra a Terra: