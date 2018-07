Novo app de relacionamento quer que usuários vão mais devagar

App pede para que os usuários elejam quais seus interesses para encontrar pessoas correspondentes Foto: Fotomontage/ Aplicativo Appetence

O novo aplicativo de relacionamentos, Appetence, nem uma proposta diferente dos outros - que está longe de ser ideal para quem procura alguém para curtir durante uma noite. O APP quer que os usuários vão mais devagar.

Para isso, quando estão em busca de alguém no aplicativo, as pessoas não encontram possíveis parceiros em fotos, mas pelos interesses em comum. Quem se cadastra no Appetence tem de dizer do que gosta, quais seus hobbies e interesses. Assim, o APP cruza os dados e mostra pessoas com gostos parecidos e, com base nessas informações, os usuários selecionam com quem querem conversar.

As fotos só são reveladas depois que os dois interessados se falam durante algum tempo. Para que se possa ver as imagens é preciso que, durante a conversa, os usuários curtam as mensagens um do outro pelo menos 50 vezes. Dessa forma, as pessoas terão de se falar muito.

Camilla Forsell, criadora do aplicativo, disse ao Mashable que hoje a sociedade promove relações com laços muito frágeis. "Relacionamentos rápidos deixam mulheres e homens cansados de não se sentirem especiais", opina.