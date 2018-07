Nove vezes em que o Congresso brasileiro não foi nada republicano

Apesar do luto oficial por causa do trágico acidente de avião que envolveu a equipe da Chapecoense e deixou mais de 70 mortos, a Câmara dos Deputados não adiou a votação do pacote de medidas anticorrupção. Além disso, a proposta foi aprovada com diversas alterações que foram amplamente criticadas, inclusive pela força-tarefa da Lava Jato. Os procuradores ameaçam renunciar caso a proposta seja sancionada pelo presidente Michel Temer. A Câmara também manteve a votação da PEC do Teto no mesmo dia.

Foto: Dida Sampaio/Estadão