Nova York ganha restaurante com pratos feitos com Cheetos por três dias

Alguns pratos do restaurante The Spotted Cheetah, em Nova York. Foto: instagram/@cheetos

Gosta de Cheetos? Um restaurante em Nova York elevou essa paixão a outro nível, criando diversos pratos com o salgadinho como estrela. O The Spotted Cheetah foi aberto em Manhattan na última terça-feira, 15 e, infelizmente, vai durar pouco: ele fica aberto apenas até esta quinta-feira, 17.

A chef responsável pelo restaurante é Anne Burell, que criou 11 pratos que variam entre US$ 8 (cerca de R$ 25) e US$ 22 (R$ 70), todos com a presença do salgadinho. Alguns dos pratos são Tacos com limão, pimenta e Cheetos e macarrão com queijo e Cheetos. Surpreendentemente, há também opções de sobremesas, como a cheesecake de mirtilos com crosta de Cheetos.

Fazendo jus à estrela do menu, a decoração do restaurante destaca a cor laranja em seu exterior e interior, passando pelos tapetes, toalhas de mesa e cardápio.

Confira algumas fotos tiradas por clientes do restaurante: