Nova York ganha cafeteria inspirada em Harry Potter

Escrita por J.K. Rowling, a saga do bruxo Harry Potter completou 20 anos em 2018. Foto: Warner Brothers Pictures/Divulgação

Harry Potter foi uma inspiração para muitas criações e, desta vez, para uma cafeteria na cidade de Nova York. Na capital de São Paulo, uma hamburgueria temática já foi inaugurada no ano passado, quando a saga completou 20 anos de lançamento.

Batizado de Steamy Hallows, o café americano abrirá em fevereiro, no bairro de East Village, e oferecerá uma atmosfera inspirada no bruxo mais famoso do mundo.

As bebidas chegarão à mesa como 'poções', com base de café ou chá, e terão biscoitos inspirados na história escrita pela autora britânica J.K. Rowling.

O bar é ideia de Zach Neil, que também foi o responsável pela abertura de casas inspiradas em Tim Burton e na saga Star Wars.

Em 2018, ano em que Harry Potter completou duas décadas, o bruxo foi tema de uma exposição na New York Historical Society e um musical da Broadway.

Com informações da agência ANSA

