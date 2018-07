Nova York aposta em novo aplicativo para diminuir número de moradores de rua

A cidade de Nova York tem mais de 62 mil pessoas vivendo em situação de rua Foto: avi_acl/Pixabay

A prefeitura de Nova York, em conjunto com as iniciativas comunitárias Project Hospitality e BronxWorks, espera que um novo aplicativo auxilie na contenção do número de moradores de rua da cidade.

O aplicativo StreetSmart é uma base de dados que permite que os oficiais e funcionários organizem e divulguem informações sobre pessoas que vivem em situação de rua.

A nova plataforma possibilita que pessoas envolvidas em causas sociais compreendam as necessidades médicas, o histórico familiar, oportunidades de trabalho que possam ter sido ignoradas e parentes que podem ser contatados. "Vocês vão entender a importância de ter essas informações disponíveis na ponta dos nossos dedos", afirmou Steven Banks, chefe do Departamento de Serviços Sociais de Nova York, em entrevista à Wired.

A partir dos dados demográficos e médicos de várias pessoas, os oficiais esperam entender melhor as questões da cidade, como o crescimento do número de moradores de rua numa determinada região e o aumento de problemas que envolvem a saúde de alguns residentes.

"Nosso objetivo nesse programa é solucionar a questão dos moradores de rua", afirma Gisele Routhier, diretora da polícia de Coalizão e Pessoas sem Lar. No entanto, o sucesso do aplicativo depende também da expansão de abrigos ao redor da cidade. Steven Banks vê o app como uma forma de agilizar a inserção dessas pessoas em lares. "Ele vai realmente ajudar na aproximação desses moradores com o abrigo, para que então, eles não demorem a conseguir uma vaga nos abrigos disponíveis", explicou Banks.