Nova função do Google facilita denúncias de assédio pelo celular

Parceria entre Google eThink Olga ajuda mulheres a denunciarem assédio no carnaval. Foto: Pixabay/@PhotoMIX-Company

Uma parceria entre o Google e a ONG feminista Think Olga trouxe uma novidade para ajudar as mulheres neste carnaval. Infelizmente, o período de diversão aumenta o número de casos de assédio sexual contra as mulheres em todo o País. Para contribuir com o acesso a informações sobre o tema, o Google lançou uma nova função.

Ao falar "Ok Google, como reportar assédio sexual" para o Google Assistente, o celular traz os contatos da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (180) e da polícia militar (190), além de indicar o site da Think Olga para mais informações sobre o tema.

No site da ONG, as pessoas podem descobrir mais sobre os exemplos de conduta de assédio sexual, como acolher as vítimas dessa violência, como denunciar e suas implicações jurídicas.

O Google Assistente está disponível para Android e iPhone. Para usar, basta manter o botão home pressionado nos smartphones Android compatíveis, ou fazer o download do aplicativo do Assistente na App Store do iOS.