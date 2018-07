Nostalgia: canal no YouTube promove 'olimpíada' de bolinhas de gude

As pistas das 'olimpíadas' de bolinhas de gude são totalmente construídas por Jelle Bakker. Foto: youtube.com/user/jelleknikkers

Muita gente brincava com bolinhas de gude na infância e provavelmente tinha uma coleção de dezenas delas, de cores que variavam do verde, azul e chegavam ao preto. Os anos passam e as bolinhas são esquecidas, mas um canal do YouTube prova que elas podem sim divertir adultos também.

O holandês Jelle Bakker tem uma forma de autismo e seu grande hobby é brincar com as bolinhas. Por isso, ele decidiu criar um canal no YouTube dedicado a elas, o Jelle's Marble Runs (ou Corrida de Bolinhas de Gude do Jelle, em tradução livre). Nos vídeos, ele promove as MarbleLympics, uma série de corridas de bolinhas de gude.

A 'olimpíada' deste ano já está em sua sexta fase, e cada vídeo conta com pistas que imitam pistas de atletismo em cenários que se assemelham a ginásios - há até uma plateia cheia de bolinhas -, tudo construído pelo próprio Jelle. E nem todas as etapas consistem em apenas uma pista reta: em alguns vídeos, as bolinhas competem em funis e 'tobogãs'.

Além disso, Jelle narra cada vídeo como se fosse uma competição de verdade. As pistas de corrida são feitas com peças de Lego e placas de plástico. Cada bolinha participante tem um nome próprio, e, conforme vão vencendo as corridas, elas avançam na competição.

Assista a algumas corridas da MarbleLympics abaixo: