Norueguesa paga quase R$ 100 mil por dirigir bêbada

Na Noruega, Katharina G. Andresen pagou quase R$ 100 mil por dirigir alcoolizada. Foto: instagram.com/kgandresen

Na Noruega, uma estudante de 22 anos pagou US$ 30,4 mil dólares - ou aproximadamente R$ 98.980 - por dirigir alcoolizada. E vida que segue, já que o montante passa quase que despercebido diante da fortuna que ela tem acumulda.

Katharina G. Andresen é a mulher mais rica da Noruega e a segunda bilionária mais nova do mundo, segundo a Forbes. Sua fortuna é estimada em US$ 1,23 bilhões, o equivalente a mais de R$ 4 bilhões.

Na Noruega, os valores das multas por direção em estado alcoolizado são baseados na renda do motorista. Mas segundo publicado pelo jornal Finansavien, se fosse de fato baseada na fortuna de Katharina, a multa poderia chegar a US$ 4,9 milhões - R$ 15,9 milhões. Katharina, no entanto, não tem renda fixa, o que interferiu nos cálculos.

Why not. Uma publicação compartilhada por Katharina G. Andresen (@kgandresen) em Nov 18, 2017 às 7:24 PST

Ainda que nova, a estudante tem 42% de participação dos negócios da família desde 2007. E pelos próximos 13 meses, Katharina terá que curtir outro tipo de luxo, já que teve sua habilitação suspensa e está proibida de dirigir neste período.

Com informações da AP.