Nomes para gatos: confira o Top 10 dos mais populares do Brasil

Confira o Top 10 de nomes de gatos mais populares no Brasil em 2020 Foto: Pixabay/ congerdesign

Diversas pessoas buscam dicas e inspiração para decidir o nome de seu gato. Entre os mais comuns, estão o de personagens famosos, como Tom, do personagem de Tom e Jerry, e Simba, do protagonista de O Rei Leão. Dados do ​PetCenso 2020 mostram o top 10 com os principais nomes usados para gatos machos e fêmeas no Brasil.

No caso das fêmeas, Nina e Mel ocupam a primeira e segunda posição do ranking. Além disso, o estudo também revelou as raças preferidas pelos brasileiros em 2020. No primeiro lugar aparece SRD [Sem Raça Definida] (95%) e no segundo posto a espécie Siamês (2%).

O PetCenso 2020 foi elaborado pela DogHero e Petlove e é o maior levantamento desde a sua criação, em 2016. Ao todo, foram mais de 1,8 milhão de pets cadastrados em ambas plataformas.

Confira abaixo o Top 10 Nacional completo dos nomes mais comuns de gatos machos e fêmeas do ano de 2020.

Ranking: os 10 nomes de gatos machos mais escolhidos do Brasil

1º Tom

2º Simba

3º Mingau

4º Chico

5º Frajola

6º Thor

7º Nino

8º Fred

9º Romeu

10º Frederico

Ranking: os 10 nomes de gatas fêmeas mais usados do Brasil

1º Nina

2º Mel

3º Luna

4º Mia

5º Amora

6º Pandora

7º Lua

8º Marie

9º Frida

10º Mimi

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais