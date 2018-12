Noivos usam barbas floridas em casamentos e lançam tendências

Noivos usam barbas floridas durante cerimônias de casamento e lançam tendências. Foto: Instagram/@ya_serdyuk/@emily_violet_photography

As barbas floridas não são novidade no mundo. Elas apareceram pela primeira vez no Instagram em 2016. Mas agora o novo estilo foi incorporado ao universo dos casamentos.

Noivos de todo o planeta estão aderindo aos adereços, que podem ser ‘confundidos’ com um buquê tradicional. Os homens têm colocado flores pequeninas nas barbas como uma forma de decoração no momento em que vão dizer o ‘sim’ mais importante de suas vidas.

Algumas fotos foram compartilhadas nas redes sociais e estão virando tendências em casamentos. O que você acha da ideia?