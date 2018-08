Noivos casam durante tempestade em igreja inundada nas Filipinas; veja vídeo

Fortes chuvas não foram empecilho para os noivos. Foto: Facebook / Tita Jen Palomo Debaja

Uma tempestade não foi suficiente para interromper o casamento de Jobel Delos Angeles e o pai dos seus dois filhos, em Bulacão, nas Filipinas, no último sábado, 11. A região enfrenta uma temporada de fortes chuvas e a água cobriu os pés dos convidados, que compareceram ao evento mesmo com o temporal.

"Inundando ou chovendo, nada pode me impedir. Você só vai se casar uma vez, você vai adiar isso? Eu estava me casando com o homem que eu amo", disse Jobel à AFP, segundo o canal indiano NDTV. Para realizar o sonho, a mulher afirmou que pegou uma balsa para chegar à igreja. A tia dela gravou parte da cerimônia, assista abaixo.

Matrimônios inusitados são comuns ao redor do mundo. No mesmo dia em que esse episódio viralizou, um casal norte-americano teve um casamento de alto padrão, por meio de doações, pouco tempo depois de perderem a casa durante o furacão Irmã. Além disso, eles posaram para fotos nas ruínas da tragédia.

