Noivo pede a enteada para que ela seja sua filha para sempre; assista

Foto: Reprodução/ Facebook

O casamento de Diogo e Nicole poderia ter sido igual a qualquer outro, mas uma atitude do noivo fez com que todos se emocionassem com o momento: durante a cerimônia, ele perguntou a sua enteada, Isadora, se ela aceitava ser sua filha para sempre.

A menina, que era daminha de honra do casamento, recebeu um anel de seu 'novo pai' e chorou, emocionando os convidados. "Você aceita ser minha filha para sempre?", perguntou Diogo e recebeu uma resposta positiva. A cena foi filmada e viralizou na internet.

O casamento foi realizado no sábado, 22, em São Bernando do Campo, São Paulo. Até esta quinta-feira, 17, o vídeo tem mais de 170 mil compartilhamentos e 10 milhões de visualizações.