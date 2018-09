Sem saber, noiva coloca flores venenosas em seu buquê e tem alergia no dia do casamento

Christine e seu noivo Joe. Foto: Facebook/christine.j.green.5

Christine Jo Miller, uma noiva de Nebraska, nos Estados Unidos, viu seu casamento dos sonhos se transformar em pesadelo ao sofrer uma forte alergia por conta de flores venenosas que usou em seu buquê. As informações são da revista People.

Leia também: Noiva é detida após se envolver em acidente a caminho do casamento

No dia da cerimônia, em 2 de setembro de 2017, ela resolveu colher algumas flores do jardim do local onde seria oficializada a união. Christine já tinha um buquê feito por uma florista, mas quis incluir as flores do local também. Entretanto, ela não sabia que as flores verde e brancas eram venenosas.

Ela então foi ao banheiro lavar o rosto antes da cerimônia, e imediatamente sua pele começou a ficar irritada e seus olhos começaram a lacrimejar. "Em 15 minutos, havia manchas e bolinhas no meu rosto, que começaram a se espalhar para meu pescoço e braços. Uma hora depois, meus olhos começaram a queimar", contou ela à People.

Chrstine achou que era apenas uma reação alérgica, então sua tia, que é enfermeira, lhe deu um anti-histamínico – mas ela não sentiu nenhum alívio.

"Estava queimando muito. Eu fiquei com os olhos fechados enquanto meu cabelo ficava pronto e até tentei aliviar com pepinos, mas quando abri meus olhos, tudo ficou embaçado e eu não conseguia enxergar", relembra.

A mãe de Christine resolveu levá-la para um pronto-socorro e perguntou se a filha gostaria de cancelar a cerimônia, mas ela disse que não. Então ela se maquiou como pôde e a cerimônia foi realizada, mas assim que os dois terminaram seus votos, foram direto para o hospital.

Lá, os médicos deram medicações para Christine e disseram que ela teve sorte de não ter ficado permanentemente cega por conta do veneno das flores. Na volta para a festa de casamento, seu noivo Jon parou em uma loja de departamento e comprou um pijama para a noiva ficar confortável.

Os dois receberam os convidados, tiveram a primeira dança e cortaram o bolo com Christine usando pijamas. Depois, eles foram para um hotel e lá comeram pizza na cama.

Um tempo depois, o apresentador de TV Steve Harvey ficou sabendo da história e convidou o casal para seu programa, onde eles tiveram uma surpresa: uma semana na Disney, com direito a uma cerimônia de casamento dos sonhos.

"Eu nunca tinha ouvido falar de um casamento onde a noiva teve de ser levada às pressas para o pronto-socorro por ter tido uma reação alérgica ao próprio buquê e teve de passar por tantas coisas ruins no dia do casamento. Eu realmente senti que eles mereciam outra oportunidade de celebrar. E que melhor lugar para isso do que a Disney?", falou Harvey à People.

Christine ganhou um novo vestido de noiva, ela chegou na cerimônia em uma carruagem e disse 'Eu aceito' novamente em frente ao Magic Kingdom, com a presença de toda sua família. Os dois ainda têm mais um motivo para comemorar: estão esperando seu primeiro filho.