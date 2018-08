Noiva morre de câncer 18 horas após se casar em hospital

Noiva se casa em hospital em meio a um câncer avançado. Foto: Pixabay

Apenas 18 horas após dizer "sim" a seu agora viúvo Dave Mosher, a psicóloga Heather, de 31 anos, morreu em decorrência de um câncer de mama avançado, diagnosticado há um ano. A cerimônia nos moldes tradicionais foi realizada na capela de um hospital nos Estados Unidos, e as fotos do momento, feitas por uma amiga, viralizaram.

Heather Mosher se vestiu a caráter, mesmo na cama e com máscara de oxigênio. A noiva usou vestido branco, buquê de flores, unhas pintadas, penteado feito com os cabelos de sua peruca e ganhou até dois bolos de casamento.

Segundo o jornal The Telegraph, o casal planejou se casar no dia 30 de dezembro, mas adiantou a cerimônia quando os médicos afirmaram que o quadro clínico estava se complicando. O casamento foi celebrado no dia 22 de dezembro na capela do St. Francis Hospital em Hartford, no Estado de Connecticut, nos Estados Unidos.Ao The Telegraph, o agora viúvo concluiu que “apesar de o câncer ter se espalhado pelo corpo de Heather, seu coração ainda batia”. “Ela é a pessoa mais forte e mais determinada que eu conheci”, afirmou Mosher.

Uma das amigas que estavam presentes, Christine Lee foi quem tirou as fotos que viralizaram. “O que se vê nas fotografias são duas pessoas destinadas a serem uma só”. Para Christine, a amiga inspirou muitas pessoas com seu último ato, de triunfo, coragem e amor.

Os votos do casamento, que Heather disse com a máscara de oxigênio, foram suas últimas palavras.