Noiva faz coreografias de funk em seu casamento e vídeo viraliza

Noiva fez sucesso na internet com sua coreografia na festa de casamento. Foto:

No dia 23 de junho, Livia Lamas e Leonardo se casaram. Durante a festa, a noiva resolveu inovar e fez uma longa coreografia com sucessos do funk e do pop, com músicas de Anitta, Ludmilla, Maluma e Rihanna. O vídeo da dança foi publicado nas redes sociais e, para a surpresa de Livia, viralizou.

O vídeo, publicado pelo canal Central da Noiva no YouTube, já acumula mais de um milhão de visualizações. A coreografia foi desenvolvida por Livia em parceria com seus padrinhos, Wendell Schmidt e Jefferson Silva. Algumas das músicas escolhidas foram Cheguei, de Ludmilla, Work, de Rihanna, e Sim ou Não e Paradinha, de Anitta.

Após tanto sucesso, Livia fez um post em seu Instagram, emocionada com tantos elogios que recebeu. "Caraca muleke, que dia, que isso! Jamais pensamos que daria toda essa repercussão, pensamos que, no máximo, os amigos compartilhariam no Face. Foram tantos compartilhamentos que chegamos a 1 milhão de visualizações no YouTube! Obrigada a todos pelo carinho e, principalmente, pelas felicitações. Obrigada aos meus amigos e padrinhos que entraram nessa comigo e foi esse sucesso todo, Jeff Silva e Wendell Schmidt", escreveu ela na legenda.