Noiva convida avó de 92 anos para ser sua dama de honra

A americana Abby Mershon sempre quis que sua avó fosse a dama de honra de seu casamento. No dia 1º de julho, ela finalmente realizou esse sonho, de maneira muito emocionante.

De acordo com a People, em fevereiro, Abby reuniu toda a família e pediu para sua avó, Georgina Arlt, de 92 anos, para que ela fosse sua dama de honra. "Todos gritaram, mas ela deu um grito bem alto. Ela disse várias e várias vezes que ela nunca tinha ido a um casamento além do dela, ela ficou tão animada!", contou a noiva à People.

Então chegou o dia do casamento. Enquanto Georgina fazia sua grande entrada, com as flores na mão, os convidados aplaudiam e comemoravam. "Eu estava escondida na casa do clube e disse para minha amiga que eu tinha que olhar pela janela, mesmo que as pessoas pudessem me ver. Eu disse que não me importava, porque eu tinha que ver esse momento tão especial", relembrou.

Após a cerimônia, a idosa disse que, apesar de ter sido difícil andar pelo corredor com as pétalas de flores, ela se divertiu muito. "Ela ainda disse que queria ter jogado doces em vez das flores, como se ela estivesse em um desfile, mas ela decidiu respeitar minha decisão", contou Abby. "Ela sempre foi uma avó perfeita", comentou.