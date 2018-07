No Peru, jovem imita '13 Reasons Why' e faz gravações antes de se suicidar

Clay Jensen e Hannah Baker são os protagonistas da série '13 Reasons Why'; série foi criticada por abordar o suicídio de forma leviana Foto: Beth Dubber/Netflix

Um jovem peruano de 23 anos se suicidou no último domingo, 6, e deixou gravações para serem ouvidas após sua morte, segundo relata a imprensa do Peru. O fato é muito semelhante à morte da personagem fictícia Hannah Baker, que, na série 13 Reasons Why, também se suicidou e deixou áudios para serem ouvidos por conhecidos.

O engenheiro industrial Franco Alonso Lazo Medrano, relatam os jornais El Popular e La Republica, se jogou do quarto andar do prédio onde morava na cidade de Arequipa, por não suportar uma desilusão amorosa. Sua mãe estava junto no momento da queda.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital.

A polícia encontrou, no quarto do jovem, duas cartas. Em uma, estavam instruções para que gravações armazenadas em seu computador fossem ouvidas por algumas pessoas - os nomes estavam especificados. No segundo texto, o rapaz se despedia de uma garota, a quem diz amar.