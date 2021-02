No Dia Mundial do Gato, assista aos vídeos mais populares do YouTube

Confira os vídeos de gatos mais acessados no YouTube nos últimos 12 meses Foto: Reprodução Youtube/ Planeta Azul

No dia 17 de fevereiro se comemora o Dia Mundial do Gato, os bichinhos de estimação mais queridos da internet. Os felinos são campeões de audiência no YouTube. Nos últimos 12 meses eles tiveram praticamente o dobro de buscas que seu concorrente direto, o cachorro.

O mais visto é uma coletânea de miados, que começa esse dia comemorativo com mais de 11 milhões de visualizações. Tem ainda truques caseiros, travessuras e muita fofura dos bichanos.

Divirta-se com a lista dos cinco vídeos mais populares de gatos no YouTube.

1. Gato miando

2. As melhores dublagens e narrações engraçadas de gatos e outros animais em 2019 - Belmiro Memes.

3. Lagosta vs gato

4. 14 Truques Para Gatos

5. Vídeos dos gatos mais engraçados