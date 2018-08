No Brasil, coreano faz sucesso com Instagram para mostrar desenhos aos netos

Desenhos feitos por avô ilustram a cidade de São Paulo. Foto: Instagram / @drawings_for_my_grandchildren

Chan, de 75 anos, é um imigrante da Coreia que criou uma conta no Instagram para compartilhar com seus três netos sobre a vida no Brasil, onde mora atualmente, além de outros desenhos.

As publicações são, em sua maioria, feitas com a técnica de aquarela, que retratam situações cotidianas da cidade de São Paulo, onde ele mora. De acordo com seu site, possui três netos: Arthur e Allan, de 13 e 12 anos, respectivamente, que vivem na Coreia, e Astro, 3, que vive em Nova York.

“O que deveria ser apenas aos meus netos, acabou se espalhando e crescendo mais do que imaginávamos. [...] Muito obrigado pelo interesse e carinho”, escreveu na página.