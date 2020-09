Netflix lançará plataforma com experimentos científicos para crianças

A plataforma 'Estação N' simula uma viagem espacial para apresentar experimentos científicos para crianças Foto: YouTube / Netflix Brasil / Reprodução

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 24, que irá lançar em 4 de outubro a Estação N, uma plataforma virtual que será gratuita e imersiva. Ela contará com mais de 40 atividades, incluindo experimentos de física e química que poderão ser replicados por pais e filhos em casa.

O projeto conta com 12 planetas, que reúnem informações sobre séries e filmes infantis e juvenis do serviço de streaming. Cada planeta tem vídeos, jogos e experiências científicas relacionadas ao conteúdo dessas produções, junto com o passo a passo para replicá-las, usando objetos e produtos do cotidiano.

Os títulos escolhidos foram Mundo Mistério, Julie and the Phantoms, Criando Dion, Enola Holmes, Go! Go! Cory Carson, Super Monstros em Ação, Motown Magic, Carmen Sandiego, Jurassic World: Acampamento Jurássico, O Chefinho, Klaus e A Caminho da Lua.

Ao longo da viagem pelo mundo espacial virtual os espectadores serão guiados por Fei Fei, protagonista de A Caminho da Lua, filme infantil que será lançado em 23 de outubro. Segundo a Netflix, o objetivo da plataforma é permitir que as crianças criem suas próprias “feiras de ciência” dentro de casa. Acesse o site da plataforma clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais