Neta publica foto do avô comemorando aniversário vestido de ‘Chaves’ e ‘senhor Barriga’ compartilha

Celinha Manhaes publicou foto do avô, que comemorou 92 anos de idade com o tema 'Chaves', e imagem viraliza Foto: Twitter/@celinhamanhaes

A imagem de um idoso de 92 anos comemorando o aniversário caracterizado pelo personagem Chaves, do seriado de Roberto Bolaños, viralizou nas redes sociais neste domingo, 30.

Isso porque a neta de Chiquinho, Celinha Manhaes, publicou a imagem do avô no Twitter realizando o sonho de ter uma festa temática de aniversário.

“Meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso. Sim, ele é fã de Chaves e, sim, ele se vestiu de Chaves”, se divertiu a neta.

De acordo com a publicação, a neta está sem ver o avô desde fevereiro, quando foi decretada a pandemia do novo coronavírus. “Hoje bateu a bad (tristeza) de estar longe, mas tão lindo ver ele assim, todo animadinho! Fizemos chamada de vídeo e ele falou pra minha mãe: ‘Olha, ela nem sabe que eu to de Chaves’. E quando me viu no vídeo falou que estou jovem e bonita”, relatou.

O meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso ❤️ (sim ele é fã de Chaves e sim ele se vestiu de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

Ah ele tbm disse que ficou muito parecido com o Chaves ❤️ E quando me viu no vídeo falou que estou jovem e bonita. Não vejo meu avô desde fevereiro e se ele diz que estou jovem e bonita é porque estou jovem e bonita ‍♀️ — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

A publicação de Celinha viralizou no Twitter e um perfil dos fãs de Chaves compartilhou a publicação. O ator Edgar Vivar, que interpretou o senhor Barriga no seriado, também retuitou.

“Existem jovens de 80 e tantos anos... E de 92 também”, diz o post com o comentário que faz alusão a uma das canções de Chaves intitulada Se Você é Jovem Ainda.

Existem jovens de 80 e tantos anos... E de 92 também! ❤️ https://t.co/coUbinXNu3 — Fórum Chaves (@ForumChaves) August 30, 2020

A neta de Chiquinho se emocionou com o compartilhamento de Edgar Vivar. “Morri que o Seu Barriga deu RT! Meu avô vai ficar tão feliz!”, escreveu Celinha.

Momentos depois, a internauta contou sobre a reação do avô ao saber que o próprio senhor Barriga compartilhou a foto do aniversário dele. “Minha mãe contou todo o rolê da ‘fama’ pro meu avô e falou que até o Seu Barriga curtiu a foto. Chiquinho: ‘Mas eu ganho alguma coisa com isso?’”, finalizou aos risos.

Minha mãe contou todo o rolê da ~fama~ pro meu avô e falou que até o Seu Barriga curtiu a foto Chiquinho: “mas eu ganho alguma coisa com isso???” — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

Além de estar com o chapéu de Chaves e a conhecida roupa 'surrada', com suspensório, Chiquinho ganhou um bolo temático do personagem e toda a decoração para o aniversário de 92 anos de idade.