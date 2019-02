Nescau vai substituir canudos plásticos por canudos de papel biodegradável no Brasil

Canudos plásticos podem causar a morte de animais marinhos e poluem o meio ambiente. Foto: Pixabay

A Nescau, do grupo Nestlé, vai substituir os canudos plásticos dos seus produtos por canudos de papel biodegradável no Brasil. "Nas próximas semanas, os consumidores encontrarão embalagens de Nescau Prontinho com o novo canudinho, iniciativa que vai retirar mais de quatro milhões de canudos plásticos do mercado", informa em seu site.

Segundo a diretora de bebidas da Nestlé Brasil, Fabiana Fairbanks, a companhia tem o objetivo de tornar todos os seus plásticos recicláveis e reutilizáveis até 2025. "Diariamente, pensamos em novas soluções e formatos para reduzir o impacto que essas embalagens causam no meio ambiente", afirma.

O anúncio faz parte da série de ações sustentáveis da marca iniciadas neste mês, a fim de criar campanhas para conscientizar os consumidores sobre o descarte correto de suas embalagens. A empresa vai atuar em parceria com o Projeto Tamar, que atua na preservação das tartarugas-marinhas ameaçadas de extinção.

As ações socioambientais da Nestlé estão alinhadas com o objetivo da companhia alcançar um impacto ambiental neutro em todas suas atividades até 2030.