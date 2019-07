Nescau ganha apelido de ‘NesCoach’ ao colocar palavras motivacionais nas latas

Nova embalagem da Nescau repercutiu nas redes sociais. Foto: Twitter / Reprodução

As latinhas do achocolatado em pó Nescau ganharam uma nova embalagem com palavras como "confiança", "persistência" e "disciplina". No entanto, o que era para ser inspirador se transformou em meme - e a internet não perdoou.

Alguns usuários, incluindo os que sentem falta do 'skatista radical' estampado no produto, apelidaram a marca de "NesCoach", em menção ao trabalho de coaching voltado para o desenvolvimento pessoal, com frases motivacionais.

"Trabalhe enquanto eles dormem #nescoach", escreveu um internauta. "Energia que espanta suas crenças limitantes", disse outro.

VAI DA TUDO CERTO AGORA PESSOAL TO TOMANDO O NESCOACH pic.twitter.com/hcch4ciwQn — a luz tava boa (@Opalimpsesto) July 30, 2019

Alô @Palmeiras por favor, no café da manhã dos atletas hoje, oferecer NESCOACH para nossos atletas: pic.twitter.com/dQSvOKitGM — Júlio Abreu S.E.P (@JulioSEP_HWuP) July 30, 2019

Nescoach, KKKKK refaça seu mindset pic.twitter.com/OFI57PLfM1 — Lara em Rio Claro (@lara_cairo) July 30, 2019

esse Nescau aqui era o mais doido, o cara do skate, o raio, você tomava um copo e já colocava fogo no sofá da sua vó enquanto escutava um linkin park no mp3 pic.twitter.com/VlvyMmjiVh — parpz (@parpzx) July 30, 2019

A marca Nescau viu a repercussão da brincadeira e resolveu se manifestar na rede social. "A gente até topa ser chamado de NesCoach. Mas só se o 'coaching' for reconhecer e estimular os valores do esporte. Acreditamos que o esporte desenvolve vários valores e acaba nos transformando em melhores humanos", escreveu. Veja: