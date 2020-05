‘Nenê do Zap’ leva dicas que estimulam conversas e interações entre adultos e crianças na quarentena

Projeto 'Nenê do Zap' ajuda adultos a interagir melhor com as crianças na primeira infância Foto: Divulgação

Se comunicar com a brincadeira, o afeto e a conversa. Esses são alguns dos ingredientes para uma boa interação entre adultos e crianças e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na primeira infância. E esse é o objetivo do ‘Nenê do Zap’, campanha via WhatsApp com curadoria da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Lançado no início de março, o projeto tem como personagem o esperto e bem-humorado Nenê do Zap, que envia gratuitamente conteúdos como vídeos, áudios e textos para sensibilizar sobre importância da interação no desenvolvimento de bebês e crianças.

Desde a chegada do coronavírus ao Brasil, o Nenê do Zap tem sido um aliado das famílias com dicas sobre como enfrentar a quarentena com as crianças em casa, além de apoio para que pais e mães cuidem não só dos filhos, mas também de si.

"Em tempos de incerteza, pode ser mais complexo para os adultos incluírem esse tema entre suas prioridades. Com o Nenê do Zap, queremos que eles sejam impactados e absorvam essa mensagem de uma maneira simples, consistente, divertida e também acolhedora", afirma Paula Perim, diretora de comunicação da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

O projeto também tem o apoio da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que enxerga na iniciativa uma forma de suporte às famílias não só em tempos de coronavírus.

Segundo pesquisa do Ibope encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 53% da população brasileira não sabia que bebês começam a aprender antes dos seis meses de vida.

Com a crise do coronavírus, o Nenê do Zap passou a incluir dicas práticas de cuidado e higiene, além de conteúdos que reforçam a importância da conversa com bebês e crianças para promover a conexão e a saúde emocional nesse contexto de distanciamento social.

Toda a conversa com o Nenê do Zap é gratuita. Para receber os materiais, basta mandar um "Oi" para o número (11) 99743-8964.

O Nenê também está no Instagram e Facebook com conteúdos extras e conversas com especialistas.

Assista ao vídeo: