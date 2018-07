‘Nem os animais escapam da violência dessa cidade!’, diz mulher que teve cadela roubada

Keylanne é uma cadela da raça poodle que está desaparecida Foto: Pixabay/ @MISS_SUMMER

Bandidos roubaram o carro de um pet shop no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 18. Dois cães da raça poodle estavam no automóvel e agora estão desaparecidos.

“Estamos tristes, poxa, nem os animais escapam da violência dessa cidade!”, escreveu Glória Pereira, 67, em suas redes sociais. A senhora é dona da poodle Kaylanne, um dos cães que estavam dentro do veículo. Ela publicou informações do carro para pedir que as pessoas ajudem na localização de sua fiel companheira.

O crime ocorreu na zona norte do Rio, no bairro da Vila da Penha. Lucas Martins, sócio do pet shop, contou ao jornal Extra que o motorista percebeu que criminosos roubavam outro veículo na mesma rua e tentou fugir, mas acabou abordado.

“Eles levaram o carro com tudo dentro. É uma infelicidade. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para achar os cachorros, é nossa prioridade. É muita violência”, contou Lucas.

O caso foi registrado na 27° Delegacia de Polícia e as autoridades procuram os criminosos.

Confira o post de Glória Pereira: