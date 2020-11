Neil Gaiman participará de live gratuita sobre narração de histórias

Neil Gaiman irá participar de uma transmissão sobre as formas de se contar uma história Foto: Ozier Muhammad/The New York Times

O escritor e roteirista Neil Gaiman irá participar de uma transmissão ao vivo na quinta-feira, 26, com o tema “storytelling em tempos de mudança”. A live ocorrerá no YouTube, às 18h, e é voltada para os fãs brasileiros do autor.

O evento é uma parceria entre a Editora Intrínseca, que publica algumas obras de Gaiman no Brasil, e a empresa FSB Comunicação, e ocorrerá no canal no YouTube da FSB. A transmissão contará com a mediação do escritor Alexandre Callari e do jornalista Filipe Vilicic. Para receber o link do encontro é necessário se inscrever no evento, por meio deste link.

O tema, storytelling, refere-se à arte de contar histórias, seja ela em livros, quadrinhos ou produções audiovisuais. Gaiman é um dos autores mais famosos na atualidade, com obras de sucesso como Sandman, Deuses Americanos e Coraline.

Gaiman já foi reconhecido com premiações importantes no mundo da literatura, incluindo com o prêmio Hugo. Um dos seus grandes sucessos, Deuses Americanos, foi adaptado recentemente em uma série de televisão lançada em 2017 no serviço de streaming Prime Video.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais