Nas redes sociais, usuários comparam Trump e Bolsonaro

Trump e Bolsonaro. Foto: Reprodução

Na última segunda-feira, 26, aconteceu o primeiro debate entre os candidatos a presidência dos Estados Unidos, Hilary Clinton e Donald Trump. Os concorrentes falaram sobre temas como segurança, terrorismo e desigualdade racial.

Neste último tema, tendo como exemplo casos recentes de violência policial contra negros dos EUA, Trump disse estar ao lado dos policiais e defendeu a adoção de revistas pessoais, enquanto Hilary defendeu que a polícia só deve usar a força quando necessário e criticou a quantidade de armas no país.

As opiniões do debate não mudaram em relação a campanha eleitoral já conhecida dos candidatos, e ambos seguiram defendendo os mesmos ideais e ações. No Brasil, muitas pessoas comparam as opiniões de Trump as do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

Por conta disso, após o debate, o termo Trump e Bolsonaro foi parar nos mais comentados do Twitter brasileiro, causando muita polêmica: alguns usuários defendem os ideias dos políticos americano e brasileiro, enquanto outros repudiam. Desde a manhã desta terça-feira, 27, usuários das redes sociais têm trocado farpas sobre o tema.

Trump e Bolsonaro nos tweets. Seria sorte demais se os trends fossem póstumos hoje. #ForaTemer — Gaia (@fergabeat) 31 de agosto de 2016

Tu ve que o mundo tá perdido quando pessoas apoiam trump e bolsonaro — MATH (@matheusfontana_) 23 de agosto de 2016

melhor momento hj foi o pessoal da minha sala falando mal do trump e bolsonaro amei achei tudo??? — gabi (@bottykylie) 11 de agosto de 2016

Gente existe pessoas q apoiam o Trump e Bolsonaro? Meu deus q nojo respirar o mesmo oxigénio que esses seres humanos pic.twitter.com/7LIa1ugQpn — Iury Hideke (@iuryhik) 27 de setembro de 2016

"Trump e Bolsonaro irão salvar a america dos comunistas" pic.twitter.com/uUNPWYgjei — luiz enrique moreira (@inrich5) 27 de setembro de 2016

se trump e bolsonaro entrarem no poder, os cientistas tem que dar um jeito de tornar marte habitável pra quem sabe usar o cérebro sair daqui — vi (@dallasteaser) 31 de agosto de 2016

Trump e Bolsonaro vão levar essa América latina nas alturas. — TRAPEZE SWINGER (@luccas_ismail) 27 de setembro de 2016

Trump e Bolsonaro - Um é a melhor escolha para os Americanos e o outro é a melhor escolha para os Brasileiros. Aceita que dói menos. — M!L GR4U FUT3B0L (@milgraufutebol) 27 de setembro de 2016

Trump e Bolsonaro nos TT. Trump ñ tenho opinião formada, não conheço direito, mas o Bolsonaro eu apoio sim, até me provarem q ele é corrupto — Alex Bastos (@alexbastos19) 27 de setembro de 2016

Lindos, antes de falar mal do Trump e Bolsonaro vão ler as propostas deles e assistir uns vídeos. Pare de ler mídia ninja e quebrando o tabu — bolsofamily (@bolsofamily) 27 de setembro de 2016

#TercaDetremuraSDV Já perceberam que as pessoas honestas e trabalhadoras não protestam contra Trump e Bolsonaro? — Guilherme Vieira (@Guilhermev_s) 27 de setembro de 2016

separados por uma nação mas é quase a mesma coisa se tu observar Trump e Bolsonaro — boom x3 #1 promoter (@blueIance) 27 de setembro de 2016

Essa geração que critica Trump e Bolsonaro começou a dar errado quando o mertiolate parou de arder! — Silvia (@silviadcorso) 27 de setembro de 2016