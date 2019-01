Narizinho, de Monteiro Lobato, ganha ilustrações de Mauricio de Sousa em novo livro

Magali será Narizinho e Mônica vai viver a tagarela boneca Emília. Foto: Editora Girassol/Divulgação

A Turma da Mônica 'invadiu' o Sítio do Picapau Amarelo e os personagens se misturaram em um novo livro infantil lançado nesta terça-feira, 29. Narizinho Arrebitado chega às livrarias com história de Monteiro Lobato e ilustrações de Mauricio de Sousa.

Este ano, a obra de Lobato entrou em domínio público, e a nova produção traz ao público as primeiras peripécias de Narizinho, neta de Dona Benta e prima de Pedrinho.

Na história, Monteiro Lobato apresenta o universo lúdico do Sítio do Picapau Amarelo, onde a avó da menina mora. Na nova versão, ela terá os traços de Magali e a tagarela boneca de pano Emília será vivida por Mônica.

Com uma aventura atrás da outra, a turma de Narizinho ainda inclui o Doutor Caramujo, Tia Anastácia – que sempre a chama para voltar para casa –, a famosa barata Dona Carochinha, o Maestro Tangará, o sapo Major Agarra, o Fura-Bolos e a renomada costureira francesa Dona Aranha. No entanto, o maior desafio de todos estava por vir: salvar sua boneca e melhor amiga Emília, que ainda nem fala, de ficar cega.

Capa do livro 'Narizinho Arrebitado', que acaba de chegar às livrarias. Foto: Editora Girassol/Divulgação

Turma da Mônica e Cartoon Network

A parceria da Mauricio de Sousa Produções com outras histórias e marcas não é novidade. Em novembro do ano passado, os estúdios se juntou ao Cartoon Network para um especial da Mônica. A homenagem incluiu pelas nas redes sociais e atração no cinema.

Este ano, as duas empresas apostaram nas tirinhas, onde os personagens do bairro do Limoeiro se encontraram com As Meninas Superpoderosas e com Ben 10, por exemplo. Confira mais detalhes aqui.