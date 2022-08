Narcisismo: especialistas respondem as 5 perguntas mais frequentes na web sobre o tema

'Transtorno de personalidade onde a pessoa só consegue olhar para a sua própria dimensão' Foto: mohamed_hassan / Pixabay

Pelo menos uma vez na vida, você já comentou: "Nossa, como aquele cara (ou aquela mulher) é narcisista!". Mas você realmente sabe o que é uma pessoa narcisista? Separamos as cinco perguntas mais frequentes na internet sobre o tema e pedimos a dois psicólogos que as respondessem. As definições, características e até sobre como age um paciente que sofre do transtorno de personalidade em um relacionamento foram respondidos sob a ótica dos psicólogos Larissa Afiune, de Brasília; e Alexander Bez, de São Paulo.

O diagnóstico desse transtorno é feito pelo psiquiatra ou psicólogo com base nos sinais e sintomas apresentados pela pessoa e o tratamento é feito com psicoterapia, no entanto, em alguns casos, o médico pode indicar o uso de medicamentos para diminuir os sintomas de ansiedade ou depressão, por exemplo.

1 - O que é uma pessoa narcisista?

Larissa Afiune: É um transtorno de personalidade onde a pessoa só consegue olhar para a sua própria dimensão, para suas próprias necessidades, ficando presa às suas autosatisfações. Sendo assim, ela não consegue enxergar o outro. Ela tende a se preocupar obsessivamente com a maneira com que os outros o enxergam, e também com aspectos que possam influir de algum modo na percepção de sua imagem, tais como poder, prestígio, vaidade, e até mesmo martírio.

Alexander Bez: O narcisismo é um traço de personalidade, podendo ser uma das características (em conjunto com outras), e/ou integral — sendo a personalidade central que modela o caráter da pessoa. Sempre é uma condição psicopatológica, que abrange opiniões e sensações infladas acerca de si mesmo. Há uma admiração excessiva da pessoa ela com ela mesma, associada a perfeição.

Perfeição essa, que menospreza as outras pessoas — as compreendendo, como imperfeitas, e não completas. O narcisismo sempre será ligado ao 'Eu', O eu próprio e mais ninguém! Não estabelecendo também uma empatia natural com quaisquer outras pessoas que sejam.

2 - Quais são as características de um narcisista?

Larissa Afiune: As pessoas narcisistas têm uma expectativa de reconhecimento sem atributos correspondentes; demanda por constante atenção; inveja crônica e crença de ser alvo de inveja; obsessão por fantasias de poder, genialidade, beleza ou riqueza; dificuldade em nutrir empatia pelos outros; atitudes arrogantes; exigência de tratamento especial sem fundamento.

Alexander Bez: Auto concentração; Auto vaidade (extrema e patologicamente, linkada com a perfeição visual); Auto grandiosidade; Auto necessidade de ser completo; Autoadmiração; Auto zelo; Autopreservação; Auto vanglorização; Autodeterminação (na confecção de seus próprios projetos pessoais); Auto exagero; Auto egoísmo; Autossatisfação; Auto erotização; Necessidade de ser também, admirado pelas outras pessoas (para assim, ser constatada a sua perfeição).

3 - Por que o narcisismo é ruim?

Larissa Afiune: Se esse bloqueio de contato for usado diariamente, acaba trazendo complicações. Por exemplo: por não conseguirem enxergar o outro, eles constroem relacionamentos disfuncionais. O narcisista tem dificuldade em perceber ou reluta em admitir que tem algum problema. Eles se dão um elevado valor e comumente se enxergam como melhores do que os outros, quando na realidade têm uma auto-estima frágil, lidam mal com críticas. Frequentemente, eles tentam compensar essa fragilidade interior por meio de ataques aos outros que funcionam como elogios a si mesmos: maledicência com o objetivo de se promover.

Alexander Bez: Porque ultrapassa a 'barreira da normalidade', sendo mil vezes pior do que a vaidade normal. Além de ser uma condição mental, psicopatológica irreversível — que quando associada com outras questões também psicopatológicas, teremos um estado estratosférico de negatividade. O narcisismo é uma das três características da mais severa condição psicopatológica, que é a 'Tríade Obscura' (as outras duas, são o Maquiavelismo e a Psicopatia).

4 - Como age um narcisista?

Larissa Afiune: O narcisista não consegue compreender o sentimento alheio, por falta de empatia. Eles se comportam como acham que deveriam ou, pior, de modo a conseguir atenção. Eles possuem um comportamento dramático e emotivo, bem como um comportamento extremamente egocêntrico.

Alexander Bez: Sempre, basicamente em função de seu Eu! Não há exceções, nem tão pouco interesses em relação à terceiros. A sua empatia e/ou preocupação com o outro são zero.

5 - Como age um narcisista em um relacionamento?

Larissa Afiune: Muitas vezes há uma necessidade de desqualificação do meio, são pessoas que precisam diminuir o outro para se sentirem grandes. O olhar voltado somente para si próprio faz com que essa pessoa acabe perdendo a dimensão relacional, tendo problemas em manter relacionamentos funcionais. O relacionamento é feito de dois lados, de duas partes, por isso precisamos enxergar as nossas necessidades e as necessidades dos outros. O narcisista não enxerga o outro, não o considera.

Alexander Bez: Não age! Porque não pode haver relacionamento estável e saudável. Eles mantêm relações infrutíferas e superficiais. Sempre infringindo os limites de aceitação para uma relação normal.

Vale ressaltar de que o narcisismo pode constar tanto em personalidades neuróticas, como em personalidades psicóticas (É nessa que temos a formação da Tríade Obscura).