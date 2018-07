'Não tem como entregar uma mochila com tamanho ideal', diz prefeitura de Jequié

Mochilas serão entregues aos 18 mil alunos da rede pública Foto: twitter.com/opauloroberto

Após distribuir a alunos da rede pública mochilas gigantes que viraram piada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação de Jequié divulgou, na manhã desta terça-feira, 9, uma nota à imprensa na qual argumenta que a polêmica desvia o debate sobre "os desafios importantes" que o município terá na educação ao longo dos próximos anos e argumenta que "não tem como entregar a uma criança de creche uma mochila tamanho ideal".

A pasta ressalta que o Ministério da Saúde aconselha as crianças a não carregarem mais de 10% de seu peso na mochila e ironiza o debate acerca do tamanho do utensílio. "Parece que não tem como entregar a uma criança de creche uma mochila com tamanho ideal. Acreditamos que crianças de creche, tradicionalmente, não podem e não devem carregar suas mochilas que às vezes contêm roupa, toalha, fralda, merenda etc. Ou será que estas pessoas querem afirmar que os pais de hoje não estão servindo nem pra carregar a mochila de seus filhos?", questiona a secretaria do município, localizado no Sudoeste da Bahia, a 356 quilômetros de Salvador.

No texto, a pasta ressalta que herdou péssimos índices da gestão anterior e precisa lidar com 4 mil novos alunos na rede pública de ensino - ao todo, 17 mil estudantes. "O evento das mochilas escolares distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino de Jequié, tão comentado na imprensa e nas redes sociais, deixa para trás desafios importantes que o próprio município terá pela frente", diz o texto.

Em seguida, a nota destaca os índices educacionais da cidade e diz que Jequié "amarga o 4978° lugar entre os 5.500 municípios do Brasil". Diz, ainda, que é "triste" afirmar que a a proficiência do 9° ano em Matemática dos alunos de Jequié é de 5%.

Ao fim, a pasta diz que cada mochila custou R$ 11,40 e afirma que, no debate sobre o tema, "o quesito economicidade e contemplação ficaram de lado, dando espaço a outros interesses".

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O evento das mochilas escolares distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino de Jequié, tão comentado na imprensa e nas redes sociais, deixa para trás desafios importantes que o próprio município terá pela frente. Os relatórios contendo os péssimos índices herdados na Educação local, que envolvem baixa matrícula, baixo IDEB, baixo IOEB e mais sério ainda: a baixa proficiência dos alunos da rede municipal de ensino.

A tarefa de recuperar estes índices começou com o aumento significativo de matrículas na rede. Mais de 4 mil novos alunos matriculados, saindo de 13 mil para mais de 17 mil novos alunos, e que precisará de uma força tarefa que envolva toda a sociedade de Jequié para melhorar os péssimos índices deixados pelas gestões anteriores. Só no IOEB (Índice de Oportunidade da Educação Brasileira), com nota 3,2, Jequié amarga o 4978° lugar entre os 5.500 municípios do Brasil. Sem contar o IDEB de 3,2 nas séries iniciais e 2,9 nas séries finais. Triste ter que afirmar que a proficiência do 9° ano em Matemática dos alunos de Jequié é de apenas 5%.

Voltando ao tamanho da sacola, se é que alguns acham isso o mais importante, segundo o Ministério da Saúde, uma criança não pode carregar mais que 10% do seu peso. Sendo assim, parece que não tem como entregar a uma criança de creche uma mochila com tamanho ideal. Acreditamos que crianças de creche, tradicionalmente, não podem e não devem carregar suas mochilas que às vezes contém roupa, toalha, fralda, merenda, etc. Ou será que estas pessoas querem afirmar que os pais de hoje não estão servindo nem pra carregar a mochila de seus filhos? Pela utilidade de uso, as mochilas compradas pelo município, ao valor de R$ 11,40, parece que o quesito economicidade e contemplação ficaram de lado, dando espaço a outros interesses.