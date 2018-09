Namorados ficam noivos em trio de Claudia Leitte no carnaval de Salvador

A cantora Cláudia Leitte. Foto: Fred Pontes/Secom BA/Divulgação

Thales Sabino e Éder Malta se conheceram há um ano e meio em Salvador, em um show da Claudia Leitte, que ficou sabendo da 'função de cupido' desde o começo do relacionamento dos dois fãs. No último dia 13, terça-feira de carnaval, o casal subiu no trio em que ocorria o show da cantora em Salvador para oficializar o pedido de casamento e registrar o noivado.

O momento foi compartilhado no Instagram da própria Claudia Leitte. “Meu coração é seu, tome!!! Ele é todo seu! E para coroar esse dia lindo, tivemos um pedido de casamento em cima do trio! Todo amor para vocês, Thales Sabino e Eder Malta! Já me sinto madrinha!”, escreveu.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais de Thales, está a história do casal. Sabino, jornalista e empresário que mora em Brasília, conheceu Malta, estudante de Medicina em Salvador, em um show na capital baiana ainda em 2016. De lá para cá, eles se encontram sempre e fizeram uma festa para marcar um ano de relacionamento. Na ocasião, Claudia Leitte enviou um vídeo parabenizando o casal. No minuto 05:06, ela adianta: “Será que eles vão subir no trio para casar ali ou fazer um pedido público?”.

Toda a comemoração já estava planejada, indicam as redes sociais tanto de Thales quanto de Éder. Na biografia do Instagram de Sabino já estava anunciado o noivado no dia 13 em cima do trio elétrico. Ainda no início da tarde da terça-feira de carnaval, ele postou uma foto: “É daqui a pouco”.