Homem registra momento em que namorada é mordida por tubarão; veja fotos

A modelo Katarina foi fotografada sendo mordida por um tubarão. Foto: Instagram/@katarinazarutskie

No mês passado, a modelo americana Katarina Zarutskie foi visitar as ilhas Exuma, nas Bahamas, com seu namorado e a família dele. Durante a viagem, seu namorado tirou diversas fotos dela em meio às aguas cristalinas da ilha, mas, durante uma dessas sessões de foto, um incidente ocorreu: Katarina foi mordida por um tubarão.

O momento em que ela foi atacada por um tubarão-lixa acabou sendo registrado pelo celular do namorado e as imagens foram publicadas no Instagram. "Ele pegou meu punho com a boca e eu pude sentir seus dentes afundando no meu braço. Eu fui puxada para o fundo por alguns segundos e então puxei meu braço da boca dele o mais rápido que pude", disse a modelo à NBC News.

Apesar do susto, Katarina agiu de forma sensata: ela rapidamente cobriu a mordida e levantou seus braços em uma tentativa de fazer o sangue parar de correr pela água, para não atrair mais o tubarão.

"Naquele momento, o corpo fica com tanta adrenalina que eu só queria sair dali, mas eu fiquei extremamente calma", disse ela à BBC. "Eu acho que se alguém ao redor tivesse gritado ou se agitado, a situação teria sido completamente diferente".

A modelo se manteve calma e fez de tudo para o sangue não se espalhar pela água. Foto: Instagram/@katarinazarutskie

Katarina disse que não quer que sua experiência afaste as pessoas da ilha, que ela define como "o lugar mais lindo" que já visitou. "Ele não quis me assasinar. Ele é um animal selvagem e eu acho que qualquer um que vá nadar num lugar próximo a tubarões deve saber que é uma situação incontrolável", falou.

Após publicar as fotos, Katarina disse ter recebido muitas críticas e ser tratada como uma "modelo burra" por ter ido nadar em um local próximo a tubarões. Por isso, ela tornou o perfil do Instagram privado.