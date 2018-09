Na Espanha, jovem recebe negativa de vaga de emprego por ser mulher

Espanhola recebeu resposta negativa de empresa para vaga de emprego por ser mulher. Foto: Pixabay

A empresa de comunicação espanhola Impulsa Comunicación está sendo duramente criticada nas redes sociais após rejeitar Carla Forcada, candidata a uma vaga de emprego, justificando que ela não seria capaz de exercer a função por ser mulher.

Leia também: Mulher é discriminada em processo seletivo para vaga de emprego por ser mãe

"Oi Carla, obrigada por enviar seu currículo. Nós estamos no processo de seleção, mas nós estamos procurando por um homem porque a vaga requer trabalhar com contas como Carglass e Coca-Cola e, acredite, eles precisam de um homem capaz de lidar com o dia a dia, as visitas, e que tenha conhecimento da produção, etc. Mas nós vamos manter seus dados caso nós precismos de uma ajuda no futuro", escreveu a empresa em um email enviado à candidata.

Carla publicou a resposta em seu perfil do Twitter e a publicação já teve mais de 2,9 mil retuítes. O tuíte chegou ao conhecimento das empresas citadas no e-mail, que defenderam a igualdade de gênero.

"A companhia Coca-Cola não trabalha com a Impulsa Comunicación e rechaça esse tipo de respostas discriminatórias. Contamos com uma política de constratação inclusiva, diversa e igualitária. Lamentamos ver nosso nome relacionado com esta resposta discriminatória e infeliz", tuitou o perfil oficial da marca de refrigerantes na Espanha.

A Carglass também se pronunciou:"Olá, Carla. Pedimos desculpas pessoalmente para você e para todas as pessoas ofendidas por essa mensagem. Nós também estamos. Já expressamos nossa posição para a Impulsa Comunicación. Nossa empresa promove igualdade de gênero e atitudes como essa não nos representam".

La Compañía Coca-Cola no trabaja con Impulsa Comunicación y rechaza este tipo de respuestas discriminatorias. Contamos con una política de contratación inclusiva, diversa e igualitaria. Lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta discriminatoria y desafortunada. — Coca-Cola España (@CocaCola_es) 14 de fevereiro de 2018

Hola @forcada_carla te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas que ofendidas por este mensaje, nosotr@s también lo estamos.Ya hemos expresado nuestra posición a Impulsa Comunicación. Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan — Carglass® España (@CarglassEs) 14 de fevereiro de 2018

Em entrevista à emissora norte-americana ABC, o diretor da Impulsa, Pere Terés, disse: "Desculpem pelo mal entendido. Eu falei pessoalmente com a candidata, nós a convidamos para integrar nossa equipe. Nós somos uma empresa de transparência com a igualdade, não é aceitável, sob nenhuma circunstância, qualquer tipo de discriminação".