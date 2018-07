Na China, pais pedem que brinquedo seja banido por ser perigoso

Brinquedo parece um estilingue, mas usa palitos de dentes como munição. Foto: AFP PHOTO/STR/China OUT

Apesar da febre dos fidget spinners em muitos países, na China é outro brinquedo que está conquistando as crianças e preocupando os pais. Os mini-crossbows são uma espécie de 'estilingue com palitos de dentes', que têm força suficiente para quebrar diversos objetos, e viraram um problema para os pais de jovens e funcionários de escolas.

Muitas cidades, incluido Shenzhen e Qingdao, disseram que proibiram as vendas do brinquedo, que custa cerca de um dólar e é capaz de estourar latas de refrigerante, maçãs e até lâmpadas, a depender do 'projétil'.

Acredita-se que os brinquedos começaram a ser vendidos no sudoeste da cidade de Chengdu, mas, rapidamente, se espalharam para todo o país. Em Macau, a polícia anunciou, em comunicado, que usar o brinquedo é crime.

Ainda que não tenha sido registrado nenhum relato de ferimentos pelos brinquedos, pais estão criando petições online para banir a venda do crossbows em todo o país. "Vai ser comum as pessoas ficarem cegas, deve ser banido!", disse um usuário num fórum da rede social hupu.com.

Após as críticas, o Tabao e JD.com, os dois maiores sites de compras online da China, pararam de vender o crossbow.

* Com informações da AFP