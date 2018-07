Na Austrália, pato 'adota' filhote de gambá perdido

Um pato na Austrália 'adotou' um filhote de gambá que se perdeu da sua mãe Foto: Facebook/FaunaRescueSA/

Uma cena curiosa aconteceu em Adelaide, na Austrália, quando um fazendeiro foi ver como estavam seus patos em uma manhã. Enquanto recolhia os ovos das aves, sentiu algo peludo em um dos cercadinhos. Para sua surpresa, era um filhote de gambá embaixo da asa de um dos seus animais.

O filhote, que pesava só 340 gramas, se separou da sua mãe e acabou indo até o cercadinho para se proteger do frio durante a noite. Normalmente os patos, que são animais bastante territorialistas, expulsariam o pequeno gambá, mas um deles acabou aceitando o filhote e o acolheu embaixo da sua asa durante a noite inteira.

Surpreso, o dono dos patos entrou em contato com a organização não-governamental (ONG) Fauna Rescue SA, que relatou a história no Facebook e agora está cuidando do gambá, uma fêmea que recebeu o nome de Daisy. Caso você queira ajudar a ONG a cuidar de outros animais como a Daisy, pode clicar aqui para fazer uma doação.

Veja abaixo as fofas fotos do gambá junto com o pato.

