Na Austrália, estudante descobre cobra dentro da sua mochila

Uma estudante australiana descobriu uma cobra venenosa dentro da sua mochila quando foi pegar sua lancheira Foto: Wikimedia/Josve05a

Uma estudante australiana da cidade de Ipswich tomou um susto na última segunda-feira, 12, quando foi almoçar. Ao abrir sua mochila para pegar a lancheira, descobriu que uma cobra tinha entrado por um dos bolsos.

A cobra negra de barriga vermelha é comum na costa leste da Austrália e é peçonhenta, apesar do seu veneno não ser tão forte. Segundo uma especialista consultada pelo jornal Brisbane Times, a cobra provavelmente foi para a mochila se esconder do calor do verão australiano.

Alguns internautas fãs de Harry Potter chamaram atenção para a engraçada coincidência de que uma cobra, mascote da Sonserina, entrou em uma mochila com estampa da Grifinória, sua escola rival em Hogwarts.

Veja abaixo a cobra na mochila.