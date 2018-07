Na Austrália, Coalas deixam florestas para procurar água 

Situação preocupa cientistas Foto: Pixabay/ winampdevil

O aumento da temperatura e a diminuição de chuvas na Austrália, por causa do aquecimento global, estão levando os coalas a procurar novas maneiras de se hidratarem. Em vez de comerem folhas de eucalipto, os animais estão bebendo água de bebedouros. O que preocupa, é que sair de seu habitat natural pode ser perigoso para os coalas.

Em entrevista à Reuters, Valentina Mella, professora de Ciências do Ambiente da Universidade de Sidney, explicou que quanto mais dias sem chuvas, mais os coalas vão em busca de outras fontes de água. Com a instalação de um bebedouro em uma fazenda, pesquisadores perceberam que nos meses mais frescos a procura pela água é maior e ela está diretamente relacionada com a falta de chuva.

Anteriormente, cientistas acreditavam que estes animais só comiam folhas e não precisavam tomar água.

Valentira e Robert Frend, dono da fazenda onde foi realizado o estudo, pretender criar bebedouros mais acessíveis para os coalas e que sejam fáceis para fazendeiros instalarem.